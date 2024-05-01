У Києві біля церков на Великдень патрулюватиме поліція
У Києві в неділю, 5 травня, під час святкування Великодня будуть залучені всі необхідні заходи безпеки. Для цього залучать працівників столичної поліції та співробітників муніципальної охорони міста.
Про це повідомляє КМВА у Telegram в середу, 1 травня.
Святкування Великодня у Києві в 2024 році
Протягом дня правоохоронці у Києві патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян — храми, собори та "Києво-Печерську лавру", аби не допустити провокацій.
Також вони чергуватимуть біля церков та у випадку повітряної тривоги допомагатимуть евакуюватися вірянам та священнослужителям до найближчих укриттів.
Крім того, в столиці працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри для оперативного відстеження ситуації задля запобігання правопорушень. А комендантська година на Великдень діятиме без змін: з 00:00 до 05:00.
У КМВА закликали киян та гостей міста за можливості подивитися богослужіння онлайн замість походу до церкви.
"Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте, що в країні триває війна", — зазначається в дописі.
Громадян закликали бути обережними та дотримуватися правил безпеки: при оголошенні тривоги — прямувати в найближче укриття.
Раніше народний синоптик Діденко розповіла, якою погодою зустріне травень та чого чекати на Великдень.
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