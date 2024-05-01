У Києві біля церков на Великдень патрулюватиме поліція

Люди біля церкви. Фото: Новини.LIVE

У Києві в неділю, 5 травня, під час святкування Великодня будуть залучені всі необхідні заходи безпеки. Для цього залучать працівників столичної поліції та співробітників муніципальної охорони міста.

Про це повідомляє КМВА у Telegram в середу, 1 травня.

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Протягом дня правоохоронці у Києві патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян — храми, собори та "Києво-Печерську лавру", аби не допустити провокацій.

Також вони чергуватимуть біля церков та у випадку повітряної тривоги допомагатимуть евакуюватися вірянам та священнослужителям до найближчих укриттів.

Крім того, в столиці працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри для оперативного відстеження ситуації задля запобігання правопорушень. А комендантська година на Великдень діятиме без змін: з 00:00 до 05:00.

У КМВА закликали киян та гостей міста за можливості подивитися богослужіння онлайн замість походу до церкви.

"Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте, що в країні триває війна", — зазначається в дописі.

Громадян закликали бути обережними та дотримуватися правил безпеки: при оголошенні тривоги — прямувати в найближче укриття.

Скриншот допису КМВА

Скриншот допису КМВА

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