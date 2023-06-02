В Киеве Бюро экономбезопасности разоблачило схему злоупотребления на детском питании

Детская столовая. Фото: Винницкий информационный портал "Вежа"

Чиновников одной из киевских райгосадминистраций вместе с представителями коммунального предприятия обвинили в хищении средств на детском питании. Бюджет Киева потерял 4 млн. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

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Махинации с детским питанием

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в Киеве схему хищения средств местного бюджета на детском питании.

По предварительным данным, киевский бюджет потерял около 4 миллионов гривен.

Детали преступной схемы

Детективы БЭБ установили, что чиновники одной из киевских райгосадминистраций договорились с сотрудниками коммунального предприятия.

Результатом этих договоренностей стало то, что районные власти перечисляли средства этому предприятию за выполненные работы по обеспечению столичных образовательных учреждений детским питанием.

На самом же деле, по меньшей мере 30 заведений вообще не получили этого питания в соответствующий период.

Статьи и подозрения

Правоохранители собрали необходимые доказательства и после этого объявили всем фигурантам дела подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 УК Украины (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).

Вопрос о мерах предосторожности для всех подозреваемых сейчас решается.

Напомним, ранее детективы БЭБ разоблачили 100-миллионную схему хищения государственного газа.