Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве Бюро экономбезопасности разоблачило схему злоупотребления на детском питании arrow

В Киеве Бюро экономбезопасности разоблачило схему злоупотребления на детском питании

2 июня 2023 13:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киеве Бюро экономбезопасности разоблачило схему злоупотребления на детском питании
Детская столовая. Фото: Винницкий информационный портал "Вежа"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Чиновников одной из киевских райгосадминистраций вместе с представителями коммунального предприятия обвинили в хищении средств на детском питании. Бюджет Киева потерял 4 млн. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Читайте также:

Махинации с детским питанием

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в Киеве схему хищения средств местного бюджета на детском питании.

По предварительным данным, киевский бюджет потерял около 4 миллионов гривен.

Детали преступной схемы

Детективы БЭБ установили, что чиновники одной из киевских райгосадминистраций договорились с сотрудниками коммунального предприятия.

Результатом этих договоренностей стало то, что районные власти перечисляли средства этому предприятию за выполненные работы по обеспечению столичных образовательных учреждений детским питанием.

На самом же деле, по меньшей мере 30 заведений вообще не получили этого питания в соответствующий период.

Статьи и подозрения

Правоохранители собрали необходимые доказательства и после этого объявили всем фигурантам дела подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 УК Украины (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).

Вопрос о мерах предосторожности для всех подозреваемых сейчас решается.

Напомним, ранее детективы БЭБ разоблачили 100-миллионную схему хищения государственного газа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас