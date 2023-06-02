У Києві Бюро економбезпеки викрило схему зловживання на дитячому харчуванні

Дитяча їдальня. Фото: Вінницький інформаційний портал “Вежа”

Чиновників однієї із київських райдержадміністрацій разом із представників комунального підприємства звинуватили у розкраданні коштів на дитячому харчуванні. Бюджет Києва втратив 4 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.

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Махінації з дитячим харчуванням

Детективи Бюро економічної безпеки викрили у Києві схему розкрадання коштів місцевого бюджету на дитячому харчуванню.

За попередніми даними, київський бюджет втратив близько 4 мільйонів гривень.

Деталі злочинної схеми

Детективи БЕБ встановили, що чиновники однієї із київських районних державних адміністрацій домовилися зі співробітниками комунального підприємства.

Результатом цих домовленостей стало те, що районна влада перераховувала кошти цьому підприємству за виконані роботи із забезпечення столичних освітніх закладів дитячим харчуванням.

Насправді ж щонайменше 30 закладів взагалі не отримали цього харчування у відповідний період.

Статті і підозри

Правоохоронці зібрали необхідні докази — і після цього оголосили усім фігурантам справи підозри за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 КК України (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Питання про запобіжні заходи для усіх підозрюваних зараз вирішується.

Нагадаємо, раніше детективи БЕБ викрили 100-мільйонну схему розкрадання державного газу.