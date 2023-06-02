Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві Бюро економбезпеки викрило схему зловживання на дитячому харчуванні arrow

У Києві Бюро економбезпеки викрило схему зловживання на дитячому харчуванні

2 червня 2023 13:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві Бюро економбезпеки викрило схему зловживання на дитячому харчуванні
Дитяча їдальня. Фото: Вінницький інформаційний портал “Вежа”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Чиновників однієї із київських райдержадміністрацій разом із представників комунального підприємства звинуватили у розкраданні коштів на дитячому харчуванні. Бюджет Києва втратив 4 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Читайте також:

Махінації з дитячим харчуванням

Детективи Бюро економічної безпеки викрили у Києві схему розкрадання коштів місцевого бюджету на дитячому харчуванню.

За попередніми даними, київський бюджет втратив близько 4 мільйонів гривень.

Деталі злочинної схеми

Детективи БЕБ встановили, що чиновники однієї із київських районних державних адміністрацій домовилися зі співробітниками комунального підприємства.

Результатом цих домовленостей стало те, що районна влада перераховувала кошти цьому підприємству за виконані роботи із забезпечення столичних освітніх закладів дитячим харчуванням.

Насправді ж щонайменше 30 закладів взагалі не отримали цього харчування у відповідний період.

Статті і підозри

Правоохоронці зібрали необхідні докази — і після цього оголосили усім фігурантам справи підозри за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 КК України (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей). 

Питання про запобіжні заходи для усіх підозрюваних зараз вирішується.

Нагадаємо, раніше детективи БЕБ викрили 100-мільйонну схему розкрадання державного газу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB