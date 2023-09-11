В Киеве блогерша каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

Блогерша под ником Ta samaya devil. Фото: скриншот

В Киеве блогерша каталась на авто во время комендантского часа и при этом хвасталась пропуском. Позже девушка записала видео, в котором отрицала наличие подобного документа.

Соответствующие кадры появились в соцсетях.

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Сначала появилась история в Instagram блогерши Ta samaya devil за рулем авто, где девушка во время ночных приключений также подпевала под российские песни. Под видео она прокомментировала плюсы наличия пропуска и, соответственно, возможности кататься в ночное время.

"Хорошо, когда есть пропуск и можно кататься по ночам", — написала блогерша.

Однако впоследствии после того, как скандальные кадры начали распространяться по сети, она начала оправдываться, что на самом деле видео записала вечером, а самого пропуска у нее нет.

Сначала блогер обратилась к аудитории на русском языке, а затем также опубликовала видео на украинском, утверждая, что "бронелобы не поймут иначе". После того как разразился скандал, девушка закрыла аккаунт в Instagram.

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