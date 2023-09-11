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В Киеве блогерша каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

11 сентября 2023 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве блогерша каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском
Блогерша под ником Ta samaya devil. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве блогерша каталась на авто во время комендантского часа и при этом хвасталась пропуском. Позже девушка записала видео, в котором отрицала наличие подобного документа.

Соответствующие кадры появились в соцсетях.

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Сначала появилась история в Instagram блогерши Ta samaya devil за рулем авто, где девушка во время ночных приключений также подпевала под российские песни. Под видео она прокомментировала плюсы наличия пропуска и, соответственно, возможности кататься в ночное время.

"Хорошо, когда есть пропуск и можно кататься по ночам", — написала блогерша.

Однако впоследствии после того, как скандальные кадры начали распространяться по сети, она начала оправдываться, что на самом деле видео записала вечером, а самого пропуска у нее нет.

Сначала блогер обратилась к аудитории на русском языке, а затем также опубликовала видео на украинском, утверждая, что "бронелобы не поймут иначе". После того как разразился скандал, девушка закрыла аккаунт в Instagram.

Напомним, что блогер-миллионник Татьяна Коряк вскочила в громкий скандал. Все из-за своих высказываний о полномасштабной войне в Украине и воинах ВСУ.

Также мы сообщали, что скандальная блогерша Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен, шокировала сообщением в социальной сети. Инфлюэнсерша выставила кровавое фото ко Дню флага.

Добавим, что блогерам, снимавшим работу ПВО на свои смартфоны, суд объявил приговоры. Обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, однако есть нюанс.

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