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У Києві блогерка каталася на авто в комендантську годину та хизувалася перепусткою

11 вересня 2023 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві блогерка каталася на авто в комендантську годину та хизувалася перепусткою
Блогерка під ніком Ta samaya devil. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві блогерка каталася на авто під час комендантської години та при цьому хизувалася перепусткою. Пізніше дівчина записала відео, в якому заперечувала наявність подібного документу.

Відповідні кадри з'явилися в соцмережах.

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Так, спершу з'явилася історія в Instagram блогерки Ta samaya devil за кермом авто, де дівчина під час нічних пригод також підспівувала під російські пісні. Під відео вона прокоментувала плюси наявності перепустки й відповідно можливості кататися в нічний час.

"Добре, коли є перепустка і можна кататися ночами", — написала блогерка.

Однак згодом після того, як скандальні кадри почали ширитися мережею, вона почала виправдовуватися, що насправді відео записала ввечері, а самої перепустки в неї немає.

Спочатку блогерка звернулася до аудиторії російською мовою, а потім також опублікувала відео українською, стверджуючи, що "бронелобі не зрозуміють інакше". Після того, як здійнявся скандал, дівчина закрила акаунт в Instagram.

Нагадаємо, що блогерка-мільйонник Тетяна Коряк вскочила у гучний скандал.  Все через свої висловлювання про повномасштабну війну в Україні та воїнів ЗСУ.

Також ми повідомляли, що скандальна блогерка Оксана Волощук, відома як Ксюша Манекен, шокувала дописом в соціальній мережі. Інфлюенсерка виставила криваве фото до Дня прапора.

Додамо, що блогерам, які знімали роботу ППО на свої смартфони, суд оголосив вироки. Обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному, однак є нюанс.

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