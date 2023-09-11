У Києві блогерка каталася на авто в комендантську годину та хизувалася перепусткою

Блогерка під ніком Ta samaya devil. Фото: скриншот

У Києві блогерка каталася на авто під час комендантської години та при цьому хизувалася перепусткою. Пізніше дівчина записала відео, в якому заперечувала наявність подібного документу.

Відповідні кадри з'явилися в соцмережах.

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Так, спершу з'явилася історія в Instagram блогерки Ta samaya devil за кермом авто, де дівчина під час нічних пригод також підспівувала під російські пісні. Під відео вона прокоментувала плюси наявності перепустки й відповідно можливості кататися в нічний час.

"Добре, коли є перепустка і можна кататися ночами", — написала блогерка.

Однак згодом після того, як скандальні кадри почали ширитися мережею, вона почала виправдовуватися, що насправді відео записала ввечері, а самої перепустки в неї немає.

Спочатку блогерка звернулася до аудиторії російською мовою, а потім також опублікувала відео українською, стверджуючи, що "бронелобі не зрозуміють інакше". Після того, як здійнявся скандал, дівчина закрила акаунт в Instagram.

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