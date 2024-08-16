Блоггеру из Киева Александру Слобоженко сообщили о подозрении в неуплате налогов

Киевский блогер возле авто. Фото: Офис Генпрокурора

Известному столичному блогеру в пятницу, 16 августа, сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма задолженности перед государством составила 213 миллионов гривен.

Об этом пишет пресс-служба Офис Генпрокурора в Telegram.

Читайте также:

Блогер из Киева не платил налоги

По данным следствия, с января 2020 по август 2023 блогер получил необоснованные доходы — речь идет о виртуальных активах в криптовалюте, которые согласно официальному курсу НБУ составляют более миллиарда гривен.

"Средства блогер получил от осуществления хозяйственной деятельности, незарегистрированной в установленном законом порядке компании, предоставляющей услуги так называемого арбитража Интернет-трафика", — говорится в сообщении.

Вручение подозрения. Фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители установили, что с целью утаивания доходов подозреваемый конвертировал средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем деньги обналичивались и получались в пунктах обмена валют на территории Киева и других городов.

Киевский блогер возле авто. Фото: Офис Генпрокурора

В Офисе Генпрокурора отметили, что все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались. Таким образом, мужчина не уплатил налоги в государственный бюджет на общую сумму 213 миллионов гривен.

Вручение подозрения. Фото: Офис Генпрокурора

"Часть из этих средств он легализовал — приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум-класса. С целью сокрытия приобретенного имущества блогер оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных к нему лиц", — уточнили там.

Правоохранители не сообщили имя и фамилию блогера, но пользователи соцсетей уже узнали его по фото — это Александр Слобоженко.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора