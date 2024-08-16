Блоггеру из Киева Александру Слобоженко сообщили о подозрении в неуплате налогов

В Киеве блогеру объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 213 млн грн
Известному столичному блогеру в пятницу, 16 августа, сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма задолженности перед государством составила 213 миллионов гривен.
Об этом пишет пресс-служба Офис Генпрокурора в Telegram.
Блогер из Киева не платил налоги
По данным следствия, с января 2020 по август 2023 блогер получил необоснованные доходы — речь идет о виртуальных активах в криптовалюте, которые согласно официальному курсу НБУ составляют более миллиарда гривен.
"Средства блогер получил от осуществления хозяйственной деятельности, незарегистрированной в установленном законом порядке компании, предоставляющей услуги так называемого арбитража Интернет-трафика", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что с целью утаивания доходов подозреваемый конвертировал средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем деньги обналичивались и получались в пунктах обмена валют на территории Киева и других городов.
В Офисе Генпрокурора отметили, что все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались. Таким образом, мужчина не уплатил налоги в государственный бюджет на общую сумму 213 миллионов гривен.
"Часть из этих средств он легализовал — приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум-класса. С целью сокрытия приобретенного имущества блогер оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных к нему лиц", — уточнили там.
Правоохранители не сообщили имя и фамилию блогера, но пользователи соцсетей уже узнали его по фото — это Александр Слобоженко.
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