Блогеру з Києва Олександру Слобоженку повідомили про підозру в несплаті податків

Київський блогер біля авто. Фото: Офіс Генпрокурора

Відомому столичному блогеру у п'ятницю, 16 серпня, повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. Загальна сума заборгованості перед державою сягнула 213 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба Офіс Генпрокурора у Telegram.

Читайте також:

Блогер з Києва не сплачував податки

За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року блогер отримав необґрунтовані доходи — йдеться про віртуальні активи в криптовалюті, які згідно з офіційним курсом НБУ становлять більше мільярда гривень.

"Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку", — йдеться у повідомленні.

Вручення підозри. Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці встановили, що з метою приховування доходів підозрюваний конвертував кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. Надалі гроші переводили в готівку та отримували в пунктах обміну валют на території Києва й інших міст.

Київський блогер біля авто. Фото: Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора зазначили, що всі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан та доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. У такий спосіб чоловік не сплатив податки в державний бюджет на загальну суму 213 мільйонів гривень.

Вручення підозри. Фото: Офіс Генпрокурора

"Частину з цих коштів він легалізував — придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу. З метою приховування придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб", — уточнили там.

Правоохоронці не повідомили ім'я та прізвище блогера, але користувачі соцмереж уже впізнали його по фото — це Олександр Слобоженко.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора