В Киеве двое братьев убили мужчину из-за ссоры о русской музыке

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Киеве прокуратура объявила подозрение двум мужчинам, которые совершили умышленное убийство. Следствие сообщило, что они убили товарища из-за ссоры, потому что тот не хотел слушать русскую музыку.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По версии следствия, трагедия произошла после ссоры, возникшей из-за прослушивания русской музыки во время застолья.

Инцидент произошел в квартире, где подозреваемые вместе со знакомым распивали алкоголь. Когда хозяева включили русскую музыку, 29-летний мужчина попросил ее выключить. Это привело к конфликту, который быстро перерос в жестокое избиение.

Дом, то произошло убийство. Фото: коллаж Киевской городской прокуратуры

Во время схватки один из братьев несколько раз ударил потерпевшего ножом. Когда мужчина упал на пол, второй подозреваемый нанес ему несколько ударов по голове кастрюлей. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области мать забила до смерти собственного ребенка.

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