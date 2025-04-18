У Києві двоє братів убили чоловіка через сварку про російську музику

Молоток судді. Фото: Freepik

У Києві прокуратура оголосила підозру двом чоловікам, які скоїли умисне вбивство. Слідство повідомило, що вони вбили товариша через сварку, бо той не хотів слухати російську музику.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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За версією слідства, трагедія сталася після сварки, що виникла через прослуховування російської музики під час застілля.

Інцидент трапився у квартирі, де підозрювані разом зі знайомим розпивали алкоголь. Коли господарі ввімкнули російську музику, 29-річний чоловік попросив її вимкнути. Це призвело до конфлікту, який швидко переріс у жорстоке побиття.

Будинок, те сталося вбивство. Фото: колаж Київської міської прокуратури

Під час сутички один із братів кілька разів ударив потерпілого ножем. Коли чоловік упав на підлогу, другий підозрюваний завдав йому кілька ударів по голові каструлею. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Наразі прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

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