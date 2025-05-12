Погода в Киеве и по области 13 мая — подробный прогноз от синоптиков

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 13 мая, на Киевщине будет прохладная погода с незначительными осадками. Ночью по всей области, включая Киев, будет погода без осадков, а днем возможен небольшой дождь. Небо в течение суток будет облачное.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

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В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не будет, а днем местами возможен небольшой дождь. Воздух будет прохладным: ночью температура будет колебаться в пределах от +2 °C до +7 °C по области, в самом Киеве — около +5...+7 °C. Днем воздух прогреется до +10...+15 °C, в столице — до +13...+15 °C.

Температурные показатели по Киевской области 13 мая. Фото: Укгидроментцентр

В течение ночи температура будет в пределах +5 °C. Утром ожидается, что потеплеет всего до +6 °C, днем столбики термометров достигнут максимума +13 °C, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Вечером температура будет держаться на уровне +12 °C, местами возможен локальный небольшой дождь.

Напомним, стало известно, будут ли магнитные бури в понедельник, 12 мая.

Также синоптики спрогнозировали погоду в Украине в течение этих выходных и какие области зальет дождем.