Погода в Києві та по області 13 травня — детальний прогноз від синоптиків

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 13 травня, на Київщині буде прохолодна погода з незначними опадами. Вночі по всій області, включно з Києвом, буде погода без опадів, а вдень можливий невеликий дощ. Небо протягом доби буде хмарне.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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Протягом доби очікується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не буде, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Повітря буде прохолодним: уночі температура коливатиметься в межах від +2 °C до +7 °C по області, у самому Києві – близько +5...+7 °C. Вдень повітря прогріється до +10...+15 °C, у столиці — до +13...+15 °C.

Температурні показники по Київській області 13 травня. Фото: Укгідроментцентр

Упродовж ночі температура буде в межах +5 °C. Вранці очікується, що потепліє всього до +6 °C, вдень стовпчики термометрів досягнуть максимуму +13 °C, можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західного напрямку, 5–10 м/с. Увечері температура триматиметься на рівні +12 °C, місцями можливий локальний невеликий дощ.

Нагадаємо, стало відомо, чи будуть магнітні бурі в понеділок, 12 травня.

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