Взрывы в Киеве 10 июня

В Киеве были слышны звуки взрывов
Взрывы в Киеве были слышны прямо сейчас, в ночь на 10 июня. Россияне атакуют столицу дронами.
Об этом сообщает Telegram Киевской ГВА.
Звуки взрывов в Киеве в ночь на 10 июня
"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги. На подлете к столице еще есть воздушные цели. Вражеская атака продолжается", — говорится в сообщении в 00:11.
Через несколько минут мэр Киева Виталий Кличко написал, что силы ПВО работают на Оболони.
Обновлено в 00:19
"Киев под атакой вражеских БпЛА. В городе работает ПВО. Прошу, позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", — написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что около часа назад взрывы были слышны в Киевской области. Там тоже силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.
Также мы писали, что поздно вечером, 8 июня, мощные взрывы прогремели в Харькове. В направлении города летели дроны.
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