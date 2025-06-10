Взрывы в Киеве 10 июня

Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Взрывы в Киеве были слышны прямо сейчас, в ночь на 10 июня. Россияне атакуют столицу дронами.

Об этом сообщает Telegram Киевской ГВА.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 10 июня

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги. На подлете к столице еще есть воздушные цели. Вражеская атака продолжается", — говорится в сообщении в 00:11.

Через несколько минут мэр Киева Виталий Кличко написал, что силы ПВО работают на Оболони.

Обновлено в 00:19

"Киев под атакой вражеских БпЛА. В городе работает ПВО. Прошу, позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", — написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад взрывы были слышны в Киевской области. Там тоже силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Также мы писали, что поздно вечером, 8 июня, мощные взрывы прогремели в Харькове. В направлении города летели дроны.