Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве были слышны звуки взрывов

В Киеве были слышны звуки взрывов

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 00:14
Взрывы в Киеве 10 июня
Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Взрывы в Киеве были слышны прямо сейчас, в ночь на 10 июня. Россияне атакуют столицу дронами.

Об этом сообщает Telegram Киевской ГВА.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 10 июня

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги. На подлете к столице еще есть воздушные цели. Вражеская атака продолжается", — говорится в сообщении в 00:11.

Через несколько минут мэр Киева Виталий Кличко написал, что силы ПВО работают на Оболони.

Обновлено в 00:19

"Киев под атакой вражеских БпЛА. В городе работает ПВО. Прошу, позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", — написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Вибухи у Києві 10 червня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад взрывы были слышны в Киевской области. Там тоже силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Также мы писали, что поздно вечером, 8 июня, мощные взрывы прогремели в Харькове. В направлении города летели дроны.

Киев взрыв обстрелы ПВО дрон Шахид-136 война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации