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Головна Київ У Києві було чути звуки вибухів

У Києві було чути звуки вибухів

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 00:14
Вибухи у Києві 10 червня
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Вибухи у Києві було чути прямо зараз, в ніч проти 10 червня. Росіяни атакують столицю дронами.

Про це повідомляє Telegram Київської МВА.

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"У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги. На підльоті до столиці ще є повітряні цілі. Ворожа атака триває", — йдеться у повідомленні о 00:11.

Через кілька хвилин мер Києва Віталій Кличко написав, що сили ППО працюють на Оболоні.

Оновлено о 00:19

"Київ під атакою ворожих БпЛА. У місті працює ППО. Прошу, подбайте про власну безпеку — перебувайте в укриттях до відбою тривоги", — написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Києві 10 червня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години тому вибухи було чути у Київській області. Там теж сили ППО працювали по ворожим безпілотникам.

Також ми писали, що пізно ввечері, 8 червня, потужні вибухи пролунали у Харкові. В напрямку міста летіли дрони.

Київ вибух обстріли ППО дрон Шахід-136 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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