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В Киеве был слышен взрыв — работает ПВО

17 июля 2024 23:04
Дмитрий Галушка - Редактор
В Киеве раздался взрыв
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киеве был слышен взрыв. По предварительным данным, он произошел на левом берегу столицы. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Взрыв в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве раздался взрыв

В Киеве раздался взрыв. По предварительной информации, это произошло на левом берегу столицы. Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО.

Тем временем, в Киеве и ряде областей продолжается воздушная тревога. Жителей призывают быть здравомыслящими и не игнорировать сирену. Следует оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Напомним, поздно вечером во вторник, 16 июля, в Одесской области прогремели взрывы. Враг нанес по региону баллистический удар. За несколько минут до взрывов военные предупредили, что в сторону Одесской области летит скоростная цель из Черного моря.

Также мы сообщали, что в Мирнограде Донецкой области во вторник, 16 июля, завершили разбор завалов после атаки 14 июля. Россияне ударили по городу авиабомбами. В результате этого обстрела трое мирных жителей погибли, а еще семь — получили ранения.

Виталий Кличко Киев война взрыв ПВО война в Украине

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