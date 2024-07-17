Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот

В Киеве был слышен взрыв. По предварительным данным, он произошел на левом берегу столицы. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Взрыв в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве раздался взрыв

В Киеве раздался взрыв. По предварительной информации, это произошло на левом берегу столицы. Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО.

Тем временем, в Киеве и ряде областей продолжается воздушная тревога. Жителей призывают быть здравомыслящими и не игнорировать сирену. Следует оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Напомним, поздно вечером во вторник, 16 июля, в Одесской области прогремели взрывы. Враг нанес по региону баллистический удар. За несколько минут до взрывов военные предупредили, что в сторону Одесской области летит скоростная цель из Черного моря.

Также мы сообщали, что в Мирнограде Донецкой области во вторник, 16 июля, завершили разбор завалов после атаки 14 июля. Россияне ударили по городу авиабомбами. В результате этого обстрела трое мирных жителей погибли, а еще семь — получили ранения.