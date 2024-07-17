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У Києві було чутно вибух — працює ППО

17 липня 2024 23:04
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Києві пролунав вибух
Дим здіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві було чутно вибух. За попередніми даними він стався на лівому березі столиці. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Вибух у Києві. Фото: скриншот

У Києві пролунав вибух

У Києві пролунав вибух. За попередньою інформацією це сталося на Лівому березі столиці. Кличко повідомив, що у місті працюють сили ППО.

Тим часом у Києві та низці областей триває повітряна тривога. Мешканців закликають бути розсудливим та не ігнорувати сирену. Варто залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Нагадаємо, пізно ввечері у вівторок, 16 липня, в Одеській області прогриміли вибухи. Ворог завдав по регіону балістичного удару. За кілька хвилин до вибухів військові попередили, що в бік Одеської області летить швидкісна ціль із Чорного моря.

Також ми повідомляли, що в місті Мирноград Донецької області у вівторок, 16 липня, завершили розбір завалів після атаки 14 липня. Росіяни вдарили по місту авіабомбами. Унаслідок цього обстрілу троє мирних мешканців загинули, а ще семеро — зазнали поранень.

Віталій Кличко Київ війна вибух ППО війна в Україні

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