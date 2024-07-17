У Києві було чутно вибух — працює ППО
У Києві було чутно вибух. За попередніми даними він стався на лівому березі столиці. Працює протиповітряна оборона.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Києві пролунав вибух
У Києві пролунав вибух. За попередньою інформацією це сталося на Лівому березі столиці. Кличко повідомив, що у місті працюють сили ППО.
Тим часом у Києві та низці областей триває повітряна тривога. Мешканців закликають бути розсудливим та не ігнорувати сирену. Варто залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Нагадаємо, пізно ввечері у вівторок, 16 липня, в Одеській області прогриміли вибухи. Ворог завдав по регіону балістичного удару. За кілька хвилин до вибухів військові попередили, що в бік Одеської області летить швидкісна ціль із Чорного моря.
Також ми повідомляли, що в місті Мирноград Донецької області у вівторок, 16 липня, завершили розбір завалів після атаки 14 липня. Росіяни вдарили по місту авіабомбами. Унаслідок цього обстрілу троє мирних мешканців загинули, а ще семеро — зазнали поранень.
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