Обстрел Киева 7 июля — повреждены окна в нежилом здании и авто

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 7 июля россияне атаковали Киев дронами. В результате падения обломков повреждены по меньшей мере окна в нежилом здании, а также авто и труба водоснабжения.

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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В частности, последствия фиксируются как минимум в двух районах — Деснянском и Соломенском.

"В Деснянском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА повреждены окна в нежилом здании. Информация о пострадавших и объеме повреждений уточняется", — написал Ткаченко.

Перед этим он также писал, что была информация о предоставлении обломков, и он уточнял, что пожара в результате этого не было.

Обновлено в 02:38

"В Соломенском районе повреждены авто и труба водоснабжения. Предварительно без пожара и пострадавших", — добавил Ткаченко.

Напомним, менее часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии на фоне атаки дронов в столице раздавались звуки взрывов.

Также мы писали, что взрывы этой ночью раздавались в Одессе. Враг тоже пытался атаковать город дронами.