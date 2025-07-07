Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Атака РФ на Киев — повреждены окна в доме и авто

Атака РФ на Киев — повреждены окна в доме и авто

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 02:29
Обстрел Киева 7 июля — повреждены окна в нежилом здании и авто
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 7 июля россияне атаковали Киев дронами. В результате падения обломков повреждены по меньшей мере окна в нежилом здании, а также авто и труба водоснабжения. 

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Киева в ночь на 7 июля

В частности, последствия фиксируются как минимум в двух районах — Деснянском и Соломенском.

"В Деснянском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА повреждены окна в нежилом здании. Информация о пострадавших и объеме повреждений уточняется", — написал Ткаченко.

Перед этим он также писал, что была информация о предоставлении обломков, и он уточнял, что пожара в результате этого не было.

Обновлено в 02:38

"В Соломенском районе повреждены авто и труба водоснабжения. Предварительно без пожара и пострадавших", — добавил Ткаченко.

Напомним, менее часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии на фоне атаки дронов в столице раздавались звуки взрывов.

Также мы писали, что взрывы этой ночью раздавались в Одессе. Враг тоже пытался атаковать город дронами.

Киев война обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации