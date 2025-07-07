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Головна Київ Атака РФ на Київ — пошкоджено вікна в будинку та авто

Атака РФ на Київ — пошкоджено вікна в будинку та авто

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 02:29
Обстріл Києва 7 липня - пошкоджено вікна у нежитловій будівлі та авто
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч проти 7 липня росіяни атакували Київ дронами. Внаслідок падіння уламків пошкоджено щонайменше вікна в нежитловій будівлі, а також авто та трубу водопостачання.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 7 липня

Зокрема, наслідки фіксуються щонайменше у двох районах — Деснянському і Солом'янському.

"В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється", — написав Ткаченко.

Перед цим він також писав, що була інформація про надання уламків, і він уточнював, що пожежі внаслідок цього не було.

Оновлено о 02:38

"У Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, менше годину тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом на тлі атаки дронів в столиці лунали звуки вибухів.

Також ми писали, що вибухи цієї ночі лунали в Одесі. Ворог теж намагався атакувати місто дронами.

Київ війна обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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