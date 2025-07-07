Обстріл Києва 7 липня - пошкоджено вікна у нежитловій будівлі та авто

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч проти 7 липня росіяни атакували Київ дронами. Внаслідок падіння уламків пошкоджено щонайменше вікна в нежитловій будівлі, а також авто та трубу водопостачання.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 7 липня

Зокрема, наслідки фіксуються щонайменше у двох районах — Деснянському і Солом'янському.

"В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється", — написав Ткаченко.

Перед цим він також писав, що була інформація про надання уламків, і він уточнював, що пожежі внаслідок цього не було.

Оновлено о 02:38

"У Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, менше годину тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом на тлі атаки дронів в столиці лунали звуки вибухів.

Також ми писали, що вибухи цієї ночі лунали в Одесі. Ворог теж намагався атакувати місто дронами.