Обстрел Киева 28 июля — пострадали люди

В Киеве из-за атаки РФ пострадали люди
Россияне в ночь на 28 июля атаковали Киев дронами. В результате обстрела в одном из домов выбило окно и есть пострадавшие.
Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Последствия обстрела Киева в ночь на 28 июля
"В Дарницком районе в результате вражеской атаки предварительно выбило окна в жилой многоэтажке. Пострадал 1 человек", — говорится в сообщении в 02:33.
Обновлено в 02:46
Ткаченко уточнил, что по предварительным данным, количество пострадавших возросло до 5.
Напомним, что накануне в Киеве прозвучала серия взрывов и была слышна работа ПВО.
Также мы писали, что поздно вечером, 27 июля, звук взрыва раздался в Запорожье. Как в случае и с Киевом, город пытались атаковать вражеские дроны.
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