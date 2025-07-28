Обстрел Киева 28 июля — пострадали люди

Медик стоит возле автомобиля скорой помощи. Иллюстративное фото: Telegram/Сергей Лысак

Россияне в ночь на 28 июля атаковали Киев дронами. В результате обстрела в одном из домов выбило окно и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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Последствия обстрела Киева в ночь на 28 июля

"В Дарницком районе в результате вражеской атаки предварительно выбило окна в жилой многоэтажке. Пострадал 1 человек", — говорится в сообщении в 02:33.

Обновлено в 02:46

Ткаченко уточнил, что по предварительным данным, количество пострадавших возросло до 5.

Напомним, что накануне в Киеве прозвучала серия взрывов и была слышна работа ПВО.

Также мы писали, что поздно вечером, 27 июля, звук взрыва раздался в Запорожье. Как в случае и с Киевом, город пытались атаковать вражеские дроны.