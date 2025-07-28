Обстріл Києва 28 липня — постраждали люди

Медик стоїть біля автомобіля швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни в ніч проти 28 липня атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу в одному з будинків вибило вікно та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 28 липня

"У Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки попередньо вибило вікна у житловій багатоповерхівці. Постраждала 1 людина", — йдеться у повідомленні о 02:33.

Оновлено о 02:46

Ткаченко уточнив, що за попередніми даними, кількість постраждалих зросла до 5.

Нагадаємо, що напередодні у Києві пролунала серія вибухів та було чути роботу ППО.

Також ми писали, що пізно ввечері, 27 липня, звук вибуху пролунав у Запоріжжі. Як у випадку і з Києвом, місто намагались атакувати ворожі дрони.