Прорыв на Ильенко в Киеве - движение перекрыто, районы без воды

В среду, 8 октября, на улице Юрия Ильенко в Киеве произошла авария на водопроводной сети. Из-за инцидента перекрыто движение транспорта, а в нескольких районах столицы снижено давление водоснабжения.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА) в официальном Telegram-канале.

Авария на водопроводной сети в Киеве

Утром на участке улицы Юрия Ильенко, 48 произошел прорыв водопроводной трубы, что привело к проблемам с водоснабжением в Шевченковском и Соломенском районах. Из-за аварии движение транспорта на отрезке от улицы Гарета Джонса до Оранжерейной полностью перекрыто в двух направлениях. Троллейбусы маршрутов №16 и №35 временно курсируют по объездной дороге через улицу Дорогожицкую.

"Специалисты "Киевводоканала" работают на месте. Просим водителей и пассажиров учитывать изменения и планировать поездки заранее", — говорится в сообщении КГГА.

Коммунальные службы города уже начали ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение. Движение транспорта будет восстановлено после завершения ремонтных работ.

