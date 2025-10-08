Видео
Главная Киев В Киеве из-за аварии на водопроводе перекрыли движение — где

В Киеве из-за аварии на водопроводе перекрыли движение — где

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 08:46
Прорыв на Ильенко в Киеве - движение перекрыто, районы без воды
Пробка автомобилей. Фото: Moje Auto

В среду, 8 октября, на улице Юрия Ильенко в Киеве произошла авария на водопроводной сети. Из-за инцидента перекрыто движение транспорта, а в нескольких районах столицы снижено давление водоснабжения.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА) в официальном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Авария на водопроводной сети в Киеве

Утром на участке улицы Юрия Ильенко, 48 произошел прорыв водопроводной трубы, что привело к проблемам с водоснабжением в Шевченковском и Соломенском районах. Из-за аварии движение транспорта на отрезке от улицы Гарета Джонса до Оранжерейной полностью перекрыто в двух направлениях. Троллейбусы маршрутов №16 и №35 временно курсируют по объездной дороге через улицу Дорогожицкую.

"Специалисты "Киевводоканала" работают на месте. Просим водителей и пассажиров учитывать изменения и планировать поездки заранее", — говорится в сообщении КГГА.

Коммунальные службы города уже начали ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение. Движение транспорта будет восстановлено после завершения ремонтных работ.

Напомним, что 7 октября в центре Мадрида во время реконструкции здания обвалились плиты перекрытия, вызвав трагические последствия.

Ранее мы также информировали, что 6 октября в США разбился медицинский вертолет компании REACH Air Medical, в результате чего трое членов экипажа получили тяжелые травмы.

