Прорив на Іллєнка в Києві — рух перекрито, райони без води

У середу, 8 жовтня, на вулиці Юрія Іллєнка в Києві сталася аварія на водопровідній мережі. Через інцидент перекрито рух транспорту, а в кількох районах столиці знижено тиск водопостачання.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) в офіційному Telegram-каналі.

Аварія на водопровідній мережі в Києві

Зранку на ділянці вулиці Юрія Іллєнка, 48 стався прорив водопровідної труби, що призвело до проблем із водопостачанням у Шевченківському та Солом’янському районах. Через аварію рух транспорту на відрізку від вулиці Ґарета Джонса до Оранжерейної повністю перекритий у двох напрямках. Тролейбуси маршрутів №16 та №35 тимчасово курсують об’їзною дорогою через вулицю Дорогожицьку.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють на місці. Просимо водіїв і пасажирів враховувати зміни та планувати поїздки завчасно", — йдеться у повідомленні КМДА.

Комунальні служби міста вже розпочали ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Рух транспорту буде відновлено після завершення ремонтних робіт.

