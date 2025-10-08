Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві через аварію на водогоні перекрили рух — де саме

У Києві через аварію на водогоні перекрили рух — де саме

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 08:46
Прорив на Іллєнка в Києві — рух перекрито, райони без води
Затор автомобілів. Фото: Moje Auto

У середу, 8 жовтня, на вулиці Юрія Іллєнка в Києві сталася аварія на водопровідній мережі. Через інцидент перекрито рух транспорту, а в кількох районах столиці знижено тиск водопостачання.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) в офіційному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Аварія на водопровідній мережі в Києві

Зранку на ділянці вулиці Юрія Іллєнка, 48 стався прорив водопровідної труби, що призвело до проблем із водопостачанням у Шевченківському та Солом’янському районах. Через аварію рух транспорту на відрізку від вулиці Ґарета Джонса до Оранжерейної повністю перекритий у двох напрямках. Тролейбуси маршрутів №16 та №35 тимчасово курсують об’їзною дорогою через вулицю Дорогожицьку.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють на місці. Просимо водіїв і пасажирів враховувати зміни та планувати поїздки завчасно", — йдеться у повідомленні КМДА.

Комунальні служби міста вже розпочали ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Рух транспорту буде відновлено після завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, що 7 жовтня в центрі Мадрида під час реконструкції будівлі обвалилися плити перекриття, спричинивши трагічні наслідки.

Раніше ми також інформували, що 6 жовтня у США розбився медичний гелікоптер компанії REACH Air Medical, унаслідок чого троє членів екіпажу отримали тяжкі травми.

Київ аварія транспорт КМДА водопостачання
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації