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В Киеве из-за наркотиков умерли две несовершеннолетние девушки

19 июня 2023 12:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киеве из-за наркотиков умерли две несовершеннолетние девушки
На месте трагедии. Фото: Офис генпрокурора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киеве на чужой квартире после употребления особо опасного наркотика умерли две несовершеннолетние девушки. Владельцу квартиры уже объявили подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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В одной из квартир украинской столицы обнаружили двоих умерших несовершеннолетних девушек.

По имеющейся информации, в этой квартире девушки употребляли особо опасное психотропное вещество — PVP.

Подозрение владельцу квартиры

Полиция уже задержала владельца квартиры, ранее знакомого с девушками.

По их просьбе он пустил их в квартиру и оставил их там до утра, когда несовершеннолетних нашли мертвыми.

Мужчине уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 317 УК Украины.

Расследование и мера пресечения

Полиция занимается этим делом, пытаясь выяснить, где и при каких обстоятельствах несовершеннолетние девушки приобрели наркотики.

Параллельно решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей владельцу квартиры, где девушки употребляли наркотики и умерли.

Напомним, что в Харькове стражи порядка поймали 17-летнюю девушку на торговле наркотиками. 15 мая она была с "товаром" на детской площадке в одном из районов города.

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