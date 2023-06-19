В Киеве из-за наркотиков умерли две несовершеннолетние девушки
В Киеве на чужой квартире после употребления особо опасного наркотика умерли две несовершеннолетние девушки. Владельцу квартиры уже объявили подозрение.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Смерть несовершеннолетних киевлянок
В одной из квартир украинской столицы обнаружили двоих умерших несовершеннолетних девушек.
По имеющейся информации, в этой квартире девушки употребляли особо опасное психотропное вещество — PVP.
Подозрение владельцу квартиры
Полиция уже задержала владельца квартиры, ранее знакомого с девушками.
По их просьбе он пустил их в квартиру и оставил их там до утра, когда несовершеннолетних нашли мертвыми.
Мужчине уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 317 УК Украины.
Расследование и мера пресечения
Полиция занимается этим делом, пытаясь выяснить, где и при каких обстоятельствах несовершеннолетние девушки приобрели наркотики.
Параллельно решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей владельцу квартиры, где девушки употребляли наркотики и умерли.
Напомним, что в Харькове стражи порядка поймали 17-летнюю девушку на торговле наркотиками. 15 мая она была с "товаром" на детской площадке в одном из районов города.