У Києві через наркотики померло двоє неповнолітніх дівчат
У Києві на чужій квартирі після вживання особливо небезпечного наркотику померло двоє неповнолітніх дівчат. Власнику квартири вже оголосили підозру.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Смерть неповнолітніх киянок
В одній із квартир української столиці виявили двох померлих неповнолітніх дівчат.
За наявною інформацією, у цій квартирі дівчата вживали особливо небезпечну психотропну речовину – PVP.
Підозра власнику квартири
Поліція вже затримала власника квартири, який раніше був знайомий з дівчатами.
На їхнє прохання він впустив їх до кватири і залишив їх там до ранку, коли неповнолітніх знайшли мертвими.
Чоловіку вже оголосили підозру за ч. 2 ст. 317 КК України.
Розслідування і запобіжний захід
Поліція займається цією справою, намагаючись з’ясувати, де і за яких обставин неповнолітні дівчата придбали наркотики.
Паралельно вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою власнику квартири, де дівчата вживали наркотики і померли.
Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці спіймали 17-річну дівчину на торгівлі наркотиками. 15 травня вона була з "товаром" на дитячому майданчику в одномі з районів міста.