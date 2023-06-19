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У Києві через наркотики померло двоє неповнолітніх дівчат

19 червня 2023 12:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві через наркотики померло двоє неповнолітніх дівчат
На місці трагедії. Фото: Офіс генпрокурора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Києві на чужій квартирі після вживання особливо небезпечного наркотику померло двоє неповнолітніх дівчат. Власнику квартири вже оголосили підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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В одній із квартир української столиці виявили двох померлих неповнолітніх дівчат.

За наявною інформацією, у цій квартирі дівчата вживали особливо небезпечну психотропну речовину – PVP.

Підозра власнику квартири

Поліція вже затримала власника квартири, який раніше був знайомий з дівчатами.

На їхнє прохання він впустив їх до кватири і залишив їх там до ранку, коли неповнолітніх знайшли мертвими.

Чоловіку вже оголосили підозру за ч. 2 ст. 317 КК України.

Розслідування і запобіжний захід

Поліція займається цією справою, намагаючись з’ясувати, де і за яких обставин неповнолітні дівчата придбали наркотики.

Паралельно вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою власнику квартири, де дівчата вживали наркотики і померли.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці спіймали 17-річну дівчину на торгівлі наркотиками. 15 травня вона була з "товаром" на дитячому майданчику в одномі з районів міста.

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