Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве из-за халатности владельца трех мастифов собаки напали на женщину — что решил суд arrow

В Киеве из-за халатности владельца трех мастифов собаки напали на женщину — что решил суд

27 июля 2024 11:04
Галина Шподарева - редактор
В Киеве три собаки-великана покусали женщину — решение суда
Тибетский мастиф. Фото иллюстративное: скриншот видео
Галина Шподарева - редактор

В Киеве три тибетских мастифа скрылись с территории питомника и напали на женщину. Суд назначил владельцу собак общественные работы и взыскал в пользу потерпевшей материальный и моральный ущерб, причиненный уголовным правонарушением.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В Киеве владелец питомника собак оставил трех тибетских мастифов на территории своего домовладения. Из-за сбоя в работе электронных ворот ограждения собаки выбежали на улицу на нападения на прохожую.

"Собаки по кличке Балу, Ардан и Злата, которые в то время находились на улице, нанесли женщине не менее 51 укуса, причинив телесные повреждения в виде многочисленных рвано-укушенных ран в участках верхних и нижних конечностей, туловища и правой ушной раковины, которые являются средней тяжести телесными повреждениями", — говорится в документе. 

Решение суда

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде общественных работ сроком на 150 часов и взыскал в пользу пострадавшей материальный (37 496 грн.) и моральный (250 тыс. грн.) ущерб. 

Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу защитника обвиняемого оставил без удовлетворения, а приговор Бориспольского горрайонного суда без изменений.

В Киеве из-за халатности владельца трех мастифов собаки напали на женщину — что решил суд - фото 1

Напомним, на Харьковщине в 2024 году значительно возросло количество обращений в медицинские учреждения из-за укусов животных, преимущественно собак и кошек. По состоянию на 19 июля бешенство лабораторно подтвердили у 66 животных, когда в 2023 году за этот период было всего пять случаев.

Ранее сообщалось, что в Одессе полиция возбудила уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Там были найдены убитыми уличные собаки с огнестрельными ранениями.

Также мы писали, что в Харьковской области спасли собаку Ассоль вместе с ее щенком Хьюго. Они прятались в будке у разрушенного русскими оккупантами дома.

Киев суд нападение животные собака укус судебные решения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом