В Киеве три собаки-великана покусали женщину — решение суда

Тибетский мастиф. Фото иллюстративное: скриншот видео

В Киеве три тибетских мастифа скрылись с территории питомника и напали на женщину. Суд назначил владельцу собак общественные работы и взыскал в пользу потерпевшей материальный и моральный ущерб, причиненный уголовным правонарушением.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Киеве владелец питомника собак оставил трех тибетских мастифов на территории своего домовладения. Из-за сбоя в работе электронных ворот ограждения собаки выбежали на улицу на нападения на прохожую.

"Собаки по кличке Балу, Ардан и Злата, которые в то время находились на улице, нанесли женщине не менее 51 укуса, причинив телесные повреждения в виде многочисленных рвано-укушенных ран в участках верхних и нижних конечностей, туловища и правой ушной раковины, которые являются средней тяжести телесными повреждениями", — говорится в документе.

Решение суда

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде общественных работ сроком на 150 часов и взыскал в пользу пострадавшей материальный (37 496 грн.) и моральный (250 тыс. грн.) ущерб.

Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу защитника обвиняемого оставил без удовлетворения, а приговор Бориспольского горрайонного суда без изменений.

Напомним, на Харьковщине в 2024 году значительно возросло количество обращений в медицинские учреждения из-за укусов животных, преимущественно собак и кошек. По состоянию на 19 июля бешенство лабораторно подтвердили у 66 животных, когда в 2023 году за этот период было всего пять случаев.

Ранее сообщалось, что в Одессе полиция возбудила уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Там были найдены убитыми уличные собаки с огнестрельными ранениями.

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