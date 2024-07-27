У Києві три собаки-велетні покусали жінку — рішення суду

Тибетський мастиф. Фото ілюстративне: скриншот відео

У Києві три тибетських мастифи втекли з території розплідника та напали на жінку. Суд призначив власнику собак громадські роботи та стягнув на користь потерпілої матеріальну та моральну шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Києві власник розплідника собак залишив трьох тибетських мастифів на території свого домоволодіння. Через збій у роботі електронних воріт огорожі собаки вибігли на вулицю та напали на перехожу.

"С обаки на прізвиська Балу, Ардан та Злата, які на той час перебували на вулиці, нанесли жінці не менше 51 укусу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді численних рвано-укушених ран в ділянках верхніх та нижніх кінцівок, тулуба та правої вушної раковини, які є середньої тяжкості тілесними ушкодженнями", — йдеться в документі.

Рішення суду

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді громадських робіт строком на 150 годин та стягнув на користь постраждалої матеріальну (37 496 грн.) та моральну (250 тис. грн.) шкоду.

Київський апеляційний суд апеляційну скаргу захисника обвинуваченого залишив без задоволення, а вирок Бориспільського міськрайонного суду без змін.

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