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У Києві через недбалість власника трьох мастифів собаки напали на жінку — що вирішив суд

27 липня 2024 11:04
Галина Шподарева - редактор
У Києві три собаки-велетні покусали жінку — рішення суду
Тибетський мастиф. Фото ілюстративне: скриншот відео
Галина Шподарева - редактор

У Києві три тибетських мастифи втекли з території розплідника та напали на жінку. Суд призначив власнику собак громадські роботи та стягнув на користь потерпілої матеріальну та моральну шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

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Деталі справи

У Києві власник розплідника собак залишив трьох тибетських мастифів на території свого домоволодіння. Через збій у роботі електронних воріт огорожі собаки вибігли на вулицю та напали на перехожу.

 обаки на прізвиська Балу, Ардан та Злата, які на той час перебували на вулиці, нанесли жінці не менше 51 укусу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді численних рвано-укушених ран в ділянках верхніх та нижніх кінцівок, тулуба та правої вушної раковини, які є середньої тяжкості тілесними ушкодженнями", — йдеться в документі. 

Рішення суду

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді громадських робіт строком на 150 годин та стягнув на користь постраждалої матеріальну (37 496 грн.) та моральну (250 тис. грн.) шкоду. 

Київський апеляційний суд апеляційну скаргу захисника обвинуваченого залишив без задоволення, а вирок Бориспільського міськрайонного суду без змін.

У Києві через недбалість власника трьох мастифів собаки напали на жінку — що вирішив суд - фото 1

Нагадаємо, на Харківщині у 2024 році значно зросла кількість звернень до медичних закладів через укуси тварин, переважно собак і котів. Станом на 19 липня сказ лабораторно підтвердили у 66 тварин, коли у 2023 році за цей період було лише п'ять випадків.

Раніше повідомлялося, що в Одесі поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Там були знайдені вбитими вуличні собаки з вогнепальними пораненнями. 

Також ми писали, що у Харківській області врятували собаку Ассоль разом з її цуценям Х’юго. Вони ховалися у будці біля зруйнованого російськими окупантами будинку.

Київ суд напад тварини собака укус судові рішення

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