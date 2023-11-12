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В Киеве из-за непогоды произошло подтопление в нескольких районах

12 ноября 2023 11:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве из-за непогоды произошло подтопление в нескольких районах
Подтопление в Киеве. Фото: t.me/kirstepan
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сегодня в Киеве преобладают неблагоприятные погодные условия, включая умеренный и местами сильный дождь, а также порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду. Это привело к повышенному уровню опасности.

Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

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Из-за ухудшения погоды в различных районах города произошло подтопление:

  • В Деснянском районе подтопления на улицах Путивльская и Шухевича уже устранены.
  • В Дарницком районе на улицах Ташкенская, Переясловская и Подлипки ликвидация подтоплений продолжается.
  • В Святошинском районе ликвидируют подтопление на улице Стеценко.

Пострадавших в результате непогоды нет.

Также в КГВА указали, что жителям города рекомендуется быть внимательными и осторожными, учитывая опасность, которую могут представлять такие погодные условия.

"В городе активно работают все необходимые оперативные службы для устранения последствий непогоды", — говорится в сообщении.

Также из-за непогоды энергетики компании ДТЭК перешли на усиленный режим работы, чтобы оперативно устранять возможные аварии, связанные с падением деревьев и обрывом проводов.

Впрочем, в самом ДТЭК никак не комментирует ситуацию, несмотря на то, что Telegram-каналы активно распространяют данную информацию.

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Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, что в Карпатах наступила настоящая зима. Гору Поп Иван засыпало снегом, а температура воздуха — -6 °С.

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