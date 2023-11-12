У Києві через негоду сталося підтоплення у кількох районах
Сьогодні у Києві переважають несприятливі погодні умови, включаючи помірний та подекуди сильний дощ, а також пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Це спричинило підвищений рівень небезпеки.
Про це повідомив голова Київської військової адміністрації Сергій Попко.
Підтоплення у Києві через негоду
Через погіршення погоди у різних районах міста сталося підтоплення:
- У Деснянському районі підтоплення на вулицях Путивльська та Шухевича вже усунуто.
- У Дарницькому районі на вулицях Ташкенська, Переясловська та Підлипки ліквідація підтоплень триває.
- У Святошинському районі ліквідують підтоплення на вулиці Стеценка.
Постраждалих через негоду немає.
Також у КМВА зазначили, що мешканцям міста рекомендується бути уважними та обережними, враховуючи небезпеку, яку можуть становити такі погодні умови.
"У місті активно працюють усі необхідні оперативні служби для усунення наслідків негоди", — йдеться у повідомленні.
Також через негоду енергетики компанії ДТЕК перейшли на посилений режим роботи, щоб оперативно усувати можливі аварії, пов'язані з падінням дерев та обривом дротів.
Втім, у самому ДТЕК ніяк не коментують ситуацію, попри те, що Telegram-канали активно розповсюджують цю інформацію.
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