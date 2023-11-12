У Києві через негоду сталося підтоплення у кількох районах

Підтоплення у Києві. Фото: t.me/kirstepan

Сьогодні у Києві переважають несприятливі погодні умови, включаючи помірний та подекуди сильний дощ, а також пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Це спричинило підвищений рівень небезпеки.

Про це повідомив голова Київської військової адміністрації Сергій Попко.

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Через погіршення погоди у різних районах міста сталося підтоплення:

У Деснянському районі підтоплення на вулицях Путивльська та Шухевича вже усунуто.

У Дарницькому районі на вулицях Ташкенська, Переясловська та Підлипки ліквідація підтоплень триває.

У Святошинському районі ліквідують підтоплення на вулиці Стеценка.

Постраждалих через негоду немає.

Також у КМВА зазначили, що мешканцям міста рекомендується бути уважними та обережними, враховуючи небезпеку, яку можуть становити такі погодні умови.

"У місті активно працюють усі необхідні оперативні служби для усунення наслідків негоди", — йдеться у повідомленні.

Також через негоду енергетики компанії ДТЕК перейшли на посилений режим роботи, щоб оперативно усувати можливі аварії, пов'язані з падінням дерев та обривом дротів.

Втім, у самому ДТЕК ніяк не коментують ситуацію, попри те, що Telegram-канали активно розповсюджують цю інформацію.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

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