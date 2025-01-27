В столице Украины воздушная тревога и власти просят киевлян направляться в укрытия

В Киеве очередная воздушная тревога и слышен взрыв — что известно
Киевские власти известили об объявлении воздушной тревоги в столице. Граждан просят направляться в укрытия. В столице был взрыв!
Об этом информирует Киевская городская военная администрация.
Что известно на данный момент
Пока нет информации о конкретных вражеских объектах, которые могут надвигаться на Киев. Но в КМВА напоминают, что при любой воздушной тревоге следует быть осмотрительными и направляться в укрытия.
Карту укрытий можно запросить у специального бота в Telegram: @KyivShelterBot или на сайте
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