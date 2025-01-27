У столиці України повітряна тривога і влада просить киян прямувати до укриттів

У Києві чергова повітряна тривога і чутно вибух — що відомо
Київська влада сповістила про оголошення повітряної тривоги у столиці. Громадян просять прямувати до укриттів. В столиці був вибух!
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
Що відомо на цей момент
Поки що немає інформацію про конкретні ворожі об'єкти, які можуть насуватись на Київ. Але в КМВА нагадують, що при будь-якій повітряній тривозі слід буди обачними та прямувати до укриттів.
Мапу укриттів можна запросити у спеціального бота в Telegram: @KyivShelterBot або на сайті
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