В Киеве убил бездомную собаку — его приговорили к 7 годам

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Киеве мужчина издевался над бездомной собакой. Его действия привели к гибели животного.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

В материалах следствия указано, что 31-летний киевлянин подозреваемый, который проживал вместе с сожительницей, ее сыновьями и общей дочерью, привел в свою квартиру бездомную собаку по имени Милка. Впоследствии мужчина начал жестоко обращаться с животным, выталкивая его в подъезд и избивая ногами. Позже, держа на руках свою 11-месячную дочь, он сбросил собаку с лестницы, а затем продолжил ее бить. Из-за многочисленных травм, вызванных ударами и падением, а также значительной потери крови, собака погибла. Это подтвердили результаты экспертиз.

Обвиняемый не признал своей вины в суде, но признался, что действительно сбросил собаку с лестницы. В то же время он утверждал, что ее убил кто-то другой, возможно, соседи. Однако эти утверждения были опровергнуты результатами экспертиз.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал подсудимого виновным в жестоком обращении с бездомной собакой, что привело к гибели животного.

Поскольку он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, мужчина приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

А в Одесском районе полиция составила протокол на жительницу села за жестокое обращение с собакой.

Также мы писали, что суд оштрафовал работницу Государственной пограничной службы, которая совершила наезд на собаку.