У Києві чоловік вбив безпритульного собаку — його засудили до 7 років

Судейский молоток. Фото: Freepik

У Києві чоловік знущався з безпритульного собаки. Його дії призвели до загибелі тварини.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

У матеріалах слідства зазначено, що 31-річний киянин, який проживав разом зі співмешканкою, її синами та спільною донькою, привів до своєї квартири безпритульного собаку на ім’я Мілка. Згодом чоловік почав жорстоко поводитись з твариною, виштовхуючи її в під’їзд і б’ючи ногами. Пізніше, тримаючи на руках свою 11-місячну доньку, він скинув собаку зі сходів, а потім продовжив її бити. Через численні травми, спричинені ударами та падінням, а також значну втрату крові, собака загинув. Це підтвердили результати експертиз.

Обвинувачений не визнав своєї провини в суді, але зізнався, що справді скинув собаку зі сходів. Водночас він стверджував, що його вбив хтось інший, можливо, сусіди. Однак ці твердження були спростовані результатами експертиз.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав підсудного винним у жорстокому поводженні з безпритульним собакою, що призвело до загибелі тварини.

Оскільки він вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, чоловіка засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

А в Одеському районі поліція склала протокол на жительку села за жорстоке поводження із собакою.

Також ми писали, що суд оштрафував працівницю Державної прикордонної служби, яка здійснила наїзд на собаку.