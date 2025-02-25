В Киеве мужчина воровал запчасти электросамокатов - его приговорили к трем годам условно

Электросамокаты на улице. Фото: Kugoo

В Киеве мужчина совершил ряд краж компонентов электронных самокатов, а именно литий-ионных аккумуляторов. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые были заменены испытательным сроком сроком сроком на три года.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что обвиняемый, идя по улице, наткнулся на электрический самокат с электродвигателем марки "Bolt". У мужчины возник преступный умысел похитить один из компонентов самоката. Он передвинул транспортное средство на обочину и с помощью отвертки разобрал нижнюю панель, из которой похитил литий-ионный аккумулятор. Похищенный компонент мужчина использовал по своему усмотрению, а своими действиями нанес компании ущерб в размере 4 600 грн.

Суд также выяснил, что такая кража является не первым правонарушением фигурната дела. При подобных обстоятельствах мужчина по меньшей мере 5-6 раз похищал литий-ионные аккумуляторы.

Во время назначения наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, личность обвиняемого и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемому суд признает искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Что решил суд

Учтя все обстоятельства дела, суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы. Этот приговор был заменен на три года испытательного срока.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

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