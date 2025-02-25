У Києві чоловік крав запчастини електросамокатів — його засудили до трьох років умовно

Електросамокати на вулиці. Фото: Kugoo

У Києві чоловік здійснив низку крадіжок компонентів електронних самокатів, а саме літій-іонних акумуляторів. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, які були замінені іспитовим терміном строком на три роки.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомом, що обинувачуваний, йдучи по вулиці, натрапив на електричний самокат з електродвигуном марки "Bolt". У чоловіка виник злочинний умисел викрасти один із компонентів самоката. Він пересунув транспортний засіб на узбіччя та за допомогою викрутки розібрав нижню панель, з якої викрав літій-іонний акумулятор. Викрадений компонент чоловік використав на власний розсуд, а своїми діями завдав компанії збитків у розмірі 4 600 грн.

Суд також з'ясував, що така крадіжка є не першим правопорушенням фігурната справи. За подібних обставин чоловік щонайменше 5-6 разів викрадав літій-іонні акумулятори.

Під час призначення покарання суд врахував характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставини, що пом`якшили покарання обвинуваченому суд визнає щире каяття. Обтяжуючих обставин виявлено не було.

Що вирішив суд

Врахувавши всі обставини справи, суд засудив обвинувачуваного до п'яти років позбавлення волі. Цей вирок було замінено на три роки іспитового терміну.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів.

Раніше ми писали, що батько замовив викрадення сина, щоб отримати його криптогаманець.

Також у Києві затримали крадіїв, які обманювали людей і видавали себе за іноземних бійців.