В Киеве судили мужчину за фейковое водительское удостоверение — как его наказали

Мужчина за рулем. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве мужчина во второй раз приобрел водительское удостоверение через Viber. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Об этом говорится в решении, опубликованном в Опендатаботе.

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Детали дела

Уроженец Ровенской области решил повторно подделать водительское удостоверение категории "В". Он увидел рекламу в Viber и договорился о приобретении за 9 000 гривен без прохождения установленного порядка процедур, предусмотренных действующим законодательством.

Фигурант прислал копию паспорта гражданина Украины на собственное имя, образец своей подписи и копию фотографии.

Ему изготовили фейковое удостоверение со сроком действия до 15.09.2026 и отправили по почте. Мужчина получил его и начал сразу использовать. Во время управляя автомобилем Hyundai Accentего остановили правоохранители, которые обнаружили фейковый документ, не соответствовавший по способам печати и специальным элементам защиты аналогичным бланкам документов, находящихся в официальном обращении на территории Украины.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа) и по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев.

Напомним, в Харькове суд оштрафовал пенсионера, который во время конфликта нанес телесные повреждения другому мужчине.

Также во Львове мужчина неоднократно похищал банковские карты и снимал с них деньги. За эти действия его судили.