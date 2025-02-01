У Києві судили чоловіка за фейкове посвідчення водія — як його покарали

Чоловік за кермом. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві чоловік вдруге придбав посвідчення водія через Viber. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це йдеться в рішенні, опублікованому в Опендатаботі.

Читайте також:

Деталі справи

Уродженець Рівненщини вирішив повторно підробити посвідчення водія категорії "В". Він побачив рекламу у Viber та домовився про придбання за 9 000 гривень без проходження встановленого порядку процедур, передбачених чинним законодавством.

Фігурант надіслав копію паспорта громадянина України на власне ім`я, зразок свого підпису та копію фотокартки.

Йому виготовили фейкове посвідчення зі строком дії до 15.09.2026 та відправили поштою. Чоловік отримав його та почав одразу використовувати. Під час керування автомобілем Hyundai Accent його зупинили правоохоронці, які виявили фейковий документ, що не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту аналогічним бланкам документів, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа) та за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа). Суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на строк два роки і шість місяців.

Нагадаємо, у Харкові суд оштрафував пенсіонера, який під час конфлікту завдав тілесних ушкоджень іншому чоловікові.

Також у Львові чоловік неодноразово викрадав банківські картки та знімав з них гроші. За ці дії його засудили.