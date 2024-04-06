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В Киеве мужчина напал на работников Деснянского ТЦК — что известно

6 апреля 2024 19:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве мужчина напал на работников Деснянского ТЦК — что известно
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: 0532ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Деснянском районе Киева в субботу, 6 апреля, мужчина напал на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. На место прибыла полиция и задержала нападающего.

Об этом сообщила пресс-служба Деснянского районного ТЦК и СП в Facebook.

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"Во время работы мобильной группы по оповещению по ул. Шалом Алейхама, 6 патруль разговаривал с военнообязанным", — говорится в сообщении.

В то же время мужчина подошел со спины и нанес удар по голове старшему солдату Серому, а затем достал из сумки нож и хотел ударить им старшего солдата Черненко.

Держа нападающего на безопасной дистанции, военнослужащие вызвали полицию на улицу Братиславскую. Правоохранители прибыли на место происшествия, изъяли доказательства и задержали мужчину.

Известно, что злоумышленником оказался Мольдерф Тимофей Аркадьевич 1972 года рождения.

Полиция приступила к уголовному производству в отношении него по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Нападающему грозит до трех лет лишения свободы.

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Скриншот поста Деснянского ТЦК

Напомним, в Хмельницкой области на работников ТЦК и СП напала группа местных жителей. Они повредили служебный автомобиль военкомов.

На этот инцидент отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Киев
нападение
полиция
мобилизация
ТЦК и СП

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