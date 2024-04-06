У Києві чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК — що відомо

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: 0532ua

У Деснянському районі Києва в суботу, 6 квітня, чоловік напав на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На місце прибула поліція та затримала нападника.

Про це повідомила пресслужба Деснянського районного ТЦК та СП у Facebook.

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"Під час роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шалом Алейхама, 6 патруль розмовляв з військовозобовʼязаним", — йдеться у повідомленні.

Водночас чоловік підійшов зі спини та завдав удару по голові старшому солдату Сірому, а далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним старшого солдата Чорненка.

Тримаючи нападника на безпечній дистанції військовослужбовці викликали поліцію на вулицю Братиславську. Правоохоронці прибули на місце події, вилучили речові докази та затримали чоловіка.

Відомо, що зловмисником виявився Мольдерф Тимофій Аркадійович 1972 року народження.

Поліція розпочала кримінальне провадження стосовно нього за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України — носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Нападнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Скриншот допису Деснянського ТЦК

Нагадаємо, на Хмельниччині на працівників ТЦК та СП напала група місцевих мешканок. Вони пошкодили службовий автомобіль військкомів.

На цей інцидент відреагував заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.