В Киеве мужчина наткнулся на мину Второй мировой войны

Саперы ищут мины. Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе Киева один местный житель обнаружил в своем огороде три подозрительных предмета, похожих на боевые снаряды. Он немедленно вызвал полицию.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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В сообщении говорится, что по прибытию правоохранители вызвали взрывотехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Специалисты взрывотехнической службы подтвердили, что найденные предметы являются минометными снарядами времен Второй мировой войны. В процессе обследования территории они обнаружили еще 12 аналогичных мин. Взрывотехники изъяли опасные находки и уничтожили их на специальной площадке.

Мины времен Второй мировой войны. Фото: Патрульная полиция Киева

Рекомендации, если нашли опасный предмет

Полиция отмечает, что в Украине со времен прошлого столетия остаются опасные предметы, зарытые в землю. В связи с этим, они дали следующие рекомендации:

ни в коем случае не трогайте подозрительные предметы сами и не позволяйте другим это делать;

не перемещайте или разбирайте взрывоопасные предметы, их необходимо оставить на месте;

удалитесь как можно дальше от подозрительного предмета и отметьте его местоположение;

немедленно сообщите о находке ГСЧС по номеру 101 или полиции по номеру 102;

дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и покажите им место обнаружения.

Напомним, что саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины продолжают рискованную работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории страны. Недавно саперы службы ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу.