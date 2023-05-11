Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве мужчина наткнулся на мину Второй мировой войны arrow

В Киеве мужчина наткнулся на мину Второй мировой войны

11 мая 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве мужчина наткнулся на мину Второй мировой войны
Саперы ищут мины. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Голосеевском районе Киева один местный житель обнаружил в своем огороде три подозрительных предмета, похожих на боевые снаряды. Он немедленно вызвал полицию.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Читайте также:

Мины в Киеве

 В сообщении говорится, что по прибытию правоохранители вызвали взрывотехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 

Специалисты взрывотехнической службы подтвердили, что найденные предметы являются минометными снарядами времен Второй мировой войны. В процессе обследования территории они обнаружили еще 12 аналогичных мин. Взрывотехники изъяли опасные находки и уничтожили их на специальной площадке.

Мина
Мины времен Второй мировой войны. Фото: Патрульная полиция Киева

Рекомендации, если нашли опасный предмет

Полиция отмечает, что в Украине со времен прошлого столетия остаются опасные предметы, зарытые в землю. В связи с этим, они дали следующие рекомендации:

  • ни в коем случае не трогайте подозрительные предметы сами и не позволяйте другим это делать;
  • не перемещайте или разбирайте взрывоопасные предметы, их необходимо оставить на месте;
  • удалитесь как можно дальше от подозрительного предмета и отметьте его местоположение;
  • немедленно сообщите о находке ГСЧС по номеру 101 или полиции по номеру 102;
  • дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и покажите им место обнаружения.

Напомним, что саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины продолжают рискованную работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории страны. Недавно саперы службы ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас