У Києві чоловік натрапив на міну Другої світової війни

Сапери шукають міни. Фото: ДСНС

У Голосіївському районі Києва один місцевий мешканець виявив у своєму городі три підозрілі предмети, схожі на бойові снаряди. Він негайно викликав поліцію.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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У повідомленні йдеться, що після прибуття правоохоронці викликали вибухотехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Експерти вибухотехнічної служби підтвердили, що знайдені предмети є мінометними снарядами часів Другої світової війни. У процесі обстеження території вони виявили ще 12 аналогічних мін. Вибухотехніки вилучили небезпечні знахідки та знищили їх на спеціальному майданчику.

Міни часів Другої світової війни. Фото: Патрульна поліція Києва

Рекомендації, якщо знайшли небезпечний предмет

Поліція зазначає, що в Україні з часів минулого століття залишаються небезпечні предмети, закопані в землю. У зв'язку з цим вони дали такі рекомендації:

у жодному разі не чіпайте підозрілі предмети самі й не дозволяйте іншим це робити;

не переміщуйте або розбирайте вибухонебезпечні предмети, їх слід залишити на місці;

віддаліться якнайдалі від підозрілого предмета і позначте його місце розташування;

негайно повідомте про знахідку ДСНС за номером 101 або поліцію за номером 102;

дочекайтеся приїзду фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та покажіть їм місце виявлення.

Нагадаємо, що сапери Державної служби надзвичайних ситуацій України продовжують ризиковану роботу щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів на території країни. Нещодавно сапери служби ліквідували 500 кілограмову авіабомбу.