В Киеве судили мужчину за хранение боевых патронов

Патроны. Фото иллюстративное: Freepik

В Киеве уроженец Миргорода Полтавской области незаконно хранил патроны. В то же время он имеет разрешение на оружие, которое легально зарегистрировано. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Опендатаботе.

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Детали дела

Мужчина при неустановленных обстоятельствах приобрел 20 патронов калибра 7,62х39 мм снаряженные пулями "ПС" со стальным сердечником. Они относятся к боеприпасам нарезного огнестрельного оружия.

Он снарядил ими магазин к собственному охотничьему нарезному огнестрельному оружию.

Кроме того, мужчина перевозил их с места жительства на собственном автомобиле в село Гнедин и в обратном направлении. Однако правоохранители изъяли патроны на блокпосту.

Фигурант во время судебного заседания не признал своей вины. Он отметил, что 24 февраля 2022 года принял решение защищать Киев от российских оккупантов. Мужчина в СМИ узнал место, где выдают оружие и боеприпасы. В этот день он прибыл в пункт выдачи и попросил патроны к своему зарегистрированному оружию. Обвиняемый получил около 20 или 30 штук патронов, которые использовал во время тренировок.

Обвиняемый считает, что получил боевые патроны на законных основаниях и имел право их носить и хранить, поскольку обладает официальным разрешением на зарегистрированное оружие.

"Судебный эксперт в судебном заседании разъяснил свое заключение и дополнительно отметил, что на 20 патронов, которые являются боевыми промежуточными патронами необходимо специальное разрешение, поскольку они могут использоваться только в военных образцах стрелкового оружия и предназначены для военных или правоохранителей", — говорится в приговоре.

Иными словами, эти 20 боевых патронов не предназначены для использования гражданскими лицами, их невозможно приобрести в обычном оружейном магазине — такие боеприпасы находятся исключительно на вооружении силовых структур.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в незаконном обращении с боевыми припасами и назначили ему лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Однако суд освободил от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием с установлением испытательного срока сроком один год.

Кроме того, с фигуранта взыскали расходы, связанные с привлечением экспертов в уголовных производствах в общей сумме 3 585 гривен.

Напомним, в Черновицкой области мужчина хотел дать взятку пограничнику, чтобы покинуть территорию страны. Суд признал его виновным и назначил наказание.

А в Луцке мужчина угрожал оружием работникам полиции и ТЦК. На судебном заседании он признал свою вину.