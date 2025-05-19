У Києві судили чоловіка за зберігання бойових патронів

Патрони. Фото ілюстративне: Freepik

У Києві уродженець Миргорода Полтавської області незаконно зберігав патрони. Водночас він має дозвіл на зброю, яка легально зареєстрована. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Опендатаботі.

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Деталі справи

Чоловік за невстановлених обставин придбав 20 патронів калібру 7,62х39 мм що споряджені кулями "ПС" зі сталевим осердям. Вони належать до боєприпасів нарізної вогнепальної зброї.

Він спорядив ними магазин до власної мисливської нарізної вогнепальної зброї.

Крім того, чоловік перевозив їх з місця проживання на власному автомобілі до села Гнідин та в зворотному напрямку. Однак правоохоронці вилучили патрони на блокпості.

Фігурант під час судового засідання не визнав своєї провини. Він зазначив, що 24 лютого 2022 року прийняв рішення захищати Київ від російських окупантів. Чоловік у ЗМІ дізнався місце, де видають зброю та боєприпаси. Цього дня він прибув до пункту видачі та попросив набої до своєї зареєстрованої зброї. Обвинувачений отримав близько 20 чи 30 штук патронів, які використовував під час тренувань.

Обвинувачений вважає, що отримав бойові патрони на законних підставах та мав право їх носити й зберігати, оскільки володіє офіційним дозволом на зареєстровану зброю.

"Судовий експерт в судовому засіданні роз`яснив свій висновок та додатково зазначив, що на 20 патронів, які є бойовими проміжними патронами, необхідний спеціальний дозвіл, оскільки вони можуть використовуватися лише у військових зразках стрілецької зброї і призначенні для військових чи правоохоронців", — йдеться у вироку.

Іншими словами, ці 20 бойових патронів не призначені для використання цивільними особами, їх неможливо придбати у звичайному збройовому магазині — такі боєприпаси перебувають виключно на озброєнні силових структур.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним у незаконному поводженні із бойовими припасами та призначили йому позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Однак суд звільнив від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням із встановленням іспитового строку терміном один рік.

Крім того, з фігуранта стягнули витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальних провадженнях у загальній сумі 3 585 гривень.

Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловік хотів дати хабар прикордоннику, аби покинути територію країни. Суд визнав його винним та призначив покарання.

А у Луцьку чоловік погрожував зброєю працівникам поліції та ТЦК. На судовому засіданні він визнав свою провину.