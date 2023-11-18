В Киеве мужчина обругал женщину с ребенком из-за украинского языка

Правонарушитель, оскорблявший женщину с ребенком. Фото: Нацполиция

В Киеве стражи порядка установили мужчину, который оскорблял женщину с ребенком. Находясь под хмельком, нарушитель ругался в сторону прохожей, а также облил ее пивом. Участковые офицеры полиции составили в отношении него административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Кроме того, правоохранители проверяют жителя столицы на приверженность "русскому миру".

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестный с явными признаками алкогольного опьянения конфликтует с женщиной. По словам потерпевшей, мужчина угрожал ей и ее малолетней дочери на детской площадке из-за того, что они разговаривали на украинском языке", — говорится в сообщении.

Кроме этого, нарушитель нецензурно выражался, облил женщину пивом и выражал антиукраинские лозунги. Инцидент произошел на территории Днепровского района столицы.

Специалисты криминального анализа в течение нескольких минут установили личность и место жительства нарушителя, а его фотоориентировку получили все пешие наряды и автопатрули территориального подразделения полиции.

Правоохранители задержали нарушителя. Фото: Нацполиция

Полиция разыскала хулигана

Менее чем через час участковые офицеры полиции разыскали мужчину по месту жительства и составили на него административные материалы за мелкое хулиганство.

Его ожидает по меньшей мере штраф в размере до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественные работы сроком до шестидесяти часов. Кроме того, его могут ожидать исправительные работы сроком до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или до пятнадцати суток административного ареста.

Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Винницкой области. Правоохранители проверяют его на приверженность "русского мера" и на причастность к совершению других правонарушений на территории города Киева.

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