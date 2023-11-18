У Києві чоловік облаяв жінку з дитиною через українську мову

Правопорушник, який ображав жінку з дитиною. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці встановили чоловіка, який ображав жінку з дитиною. Перебуваючи напідпитку, порушник лаявся у бік перехожої, а також облив її пивом. Дільничні офіцери поліції склали відносно нього адміністративний матеріал за фактом дрібного хуліганства.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Окрім того, правоохоронці перевіряють мешканця столиці на прихильність до "руского міра".

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому невідомий з явними ознаками алкогольного сп’яніння конфліктує з жінкою. Зі слів потерпілої, чоловік погрожував їй та її малолітній донці на дитячому майданчику через те, що вони розмовляли українською мовою", — говориться у повідомленні.

Крім цього, порушник нецензурно лаявся, облив жінку пивом та висловлював антиукраїнські гасла. Інцидент трапився на території Дніпровського району столиці.

Фахівці кримінального аналізу протягом декількох хвилин встановили особу та місце проживання порушника, а його фотоорієнтування отримали всі піші наряди та автопатрулі територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці затримали порушника. Фото: Нацполіція

Поліція розшукала хулігана

Менш ніж за годину дільничні офіцери поліції розшукали чоловіка за місцем проживання та склали на нього адміністративні матеріли за дрібне хуліганство.

На нього очікує щонайменше штраф у розмірі до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи строком до шістдесяти годин. Крім того, на нього можуть очікувати виправні роботи строком до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Зловмисником виявився 36-річний уродженець Вінниччини. Наразі правоохоронці перевіряють його на прихильність до "руского міра" та на причетність до вчинення інших правопорушень на території міста Києва.

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