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В Киеве мужчина обливал краской прохожих

24 ноября 2023 14:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве мужчина обливал краской прохожих
Велосипедист, обливавший людей краской в Киеве. Фото: Полиция Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Подольском районе мужчина на велосипеде обливал краской людей. Правоохранители установили 11 таких случаев, совершенных злоумышленником.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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В Киеве велосипедист обливал краской людей

Так, в полицию Киева поступило несколько обращений местных жителей о том, что в Подольском районе неизвестный мужчина ездит на велосипеде и обливает людей красной краской.

Впоследствии участковые офицеры полиции задержали подозреваемого.

"Им оказался ранее не судимый киевлянин, 1981 года рождения. У него была бутылка с краской красного цвета, которую вместе с велосипедом правоохранители изъяли, как вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что цели своих поступков задержанный объяснить не смог.

В общей сложности правоохранители установили 11 таких случаев, совершенных мужчиной. Правоохранители разыскивают других граждан, пострадавших от действий злоумышленника.

Нарушителю объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в Харькове неизвестные повесили на заборе возле помойки трех мертвых змей. Это произошло на Холодной Горе.

Также мы писали, что в Одессе задержан мужчина, которого подозревают в торговле нелегальным оружием. Местный житель пытался сбыть в городе осколочные гранаты и боеприпасы.

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