У Києві чоловік обливав фарбою перехожих

Велосипедист, який обливав людей фарбою у Києві. Фото: Поліція Києва

У Подільському районі чоловік на велосипеді обливав фарбою людей. Правоохоронці встановили 11 таких випадків, скоєних зловмисником.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Читайте також:

У Києві велосипедист обливав фарбою людей

Так, до поліції Києва надійшло декілька звернень від місцевих мешканців про те, що у Подільському районі невідомий чоловік їздить на велосипеді та обливає людей червоною фарбою.

Згодом дільничні офіцери поліції затримали підозрюваного.

"Ним виявився раніше не судимий киянин, 1981 року народження. Він мав із собою пляшку з фарбою червоного кольору, яку разом із велосипедом правоохоронці вилучили, як речові докази", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мету своїх вчинків затриманий пояснити не зміг.

Загалом правоохоронці встановили 11 таких випадків, скоєних чоловіком. Наразі правоохоронці розшукують інших громадян, які постраждали від дій зловмисника.

Порушнику оголосили підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, тобто, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що у Харкові невідомі повісили на паркані біля смітника трьох мертвих змій. Це сталося на Холодній Горі.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у торгівлі нелегальною зброєю. Місцевий мешканець намагався збути у місті осколкові гранати та боєприпаси.