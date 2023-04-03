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В Киеве мужчина получил подозрение за кражу турникетов для ВСУ: какое ему грозит наказание

3 апреля 2023 16:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
По данным следствия, подозреваемый заработал на ворованных турникетах полмиллиона гривен
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правоохранители объявили о подозрении мужчине в краже жгутов-турникетов, предназначенных для военнослужащих. По данным следствия, подозреваемый присвоил турникеты в начале полномасштабного вторжения россии.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил россии в Украину 23-летний уроженец Винницкой области, работая на предприятии, которое занималось изготовлением жгутов-турникетов для нужд ВСУ, имел свободный доступ к указанному имуществу.

"С целью наживы подозреваемый похищал и реализовывал указанные жгуты-турникеты, за что получал денежные средства на собственный банковский счет. В течение апреля-декабря 2022 подозреваемый совершил 47 эпизодов краж и за свои преступные действия получил более 500 тыс. грн", — рассказали в прокуратуре.

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Кокое грозит наказание

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева мужчине сообщено о подозрении по факту похищения имущества, предназначенного для нужд ВСУ (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в одной из исправительных колоний Ровенской области полиция и СБУ обнаружили мошенников, которые выманивали деньги у родственников военнопленных. Суммы афер достигали 100 тысяч гривен.

Также известно, что с началом войны на Украине появились новые преступные схемы аферистов. Нередко мошенники прикидываются благотворительными фондами для якобы сбора средств украинским военным.

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