В Киеве мужчина получил подозрение за кражу турникетов для ВСУ: какое ему грозит наказание
Правоохранители объявили о подозрении мужчине в краже жгутов-турникетов, предназначенных для военнослужащих. По данным следствия, подозреваемый присвоил турникеты в начале полномасштабного вторжения россии.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
Детали дела
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил россии в Украину 23-летний уроженец Винницкой области, работая на предприятии, которое занималось изготовлением жгутов-турникетов для нужд ВСУ, имел свободный доступ к указанному имуществу.
"С целью наживы подозреваемый похищал и реализовывал указанные жгуты-турникеты, за что получал денежные средства на собственный банковский счет. В течение апреля-декабря 2022 подозреваемый совершил 47 эпизодов краж и за свои преступные действия получил более 500 тыс. грн", — рассказали в прокуратуре.
Кокое грозит наказание
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева мужчине сообщено о подозрении по факту похищения имущества, предназначенного для нужд ВСУ (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее в одной из исправительных колоний Ровенской области полиция и СБУ обнаружили мошенников, которые выманивали деньги у родственников военнопленных. Суммы афер достигали 100 тысяч гривен.
Также известно, что с началом войны на Украине появились новые преступные схемы аферистов. Нередко мошенники прикидываются благотворительными фондами для якобы сбора средств украинским военным.