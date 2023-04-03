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У Києві чоловік отримав підозру за крадіжку турнікетів для ЗСУ: яке йому загрожує покарання

3 квітня 2023 16:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
За даними слідства, підозрюваний заробив на крадених турнікетах пів мільйона гривень
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Правоохоронці оголосили про підозру чоловікові у крадіжці джгутів-турнікетів, призначених для військовослужбовців. За даними слідства, підозрюваний присвоїв турнікети на початку повномасштабного вторгнення росії. 

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури

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Деталі справи

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф в Україну 23-річний уродженець Вінницької області, працюючи на підприємстві, що займалось виготовленням джгутів-турнікетів для потреб ЗСУ, мав вільний доступ до вказаного майна.

"З метою наживи підозрюваний викрадав та реалізовував вказані джгути-турнікети, за що отримував грошові кошти на власний банківський рахунок. Протягом квітня-грудня 2022 року підозрюваний вчинив 47 епізодів крадіжок та за свої злочинні дії отримав більше 500 тис. грн", — розповіли у прокуратурі. 

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Яке загрожує покарання

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва чоловікові повідомлено про підозру за фактом викрадення майна, призначеного для потреб ЗСУ (ч. 4 ст. 185 КК України).

Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
 
Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше у одній із виправних колоній Рівненської області поліція і СБУ виявили шахраїв, які видурювали гроші у родичів військовополонених. Суми афер досягали 100 тисяч гривень.

Також відомо, що з початком війни в Україні з'явилися нові злочинні схеми аферистів. Нерідко шахраї прикидаються благодійними фондами для нібито збору коштів українським військовим.

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