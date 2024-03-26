В Киеве мужчина во время прогулки нашел гранату — детали от полиции
Во время прогулки в Святошинском районе Киева мужчина посреди улицы нашел гранату. На место приехали взрывотехники и обезвредили опасную находку.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева во вторник, 26 марта.
Опасная находка в Киеве
Правоохранители рассказали, что недавно к ним поступило сообщение, что в Святошинском районе столицы мужчина нашел гранату прямо посреди улицы.
Патрульные сразу обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников, которые обезвредили опасный предмет.
Что делать, когда обнаружили опасные предметы
В полиции напомнили, что во время опасных находок нужно соблюдать несколько правил:
- категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету;
- поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;
- курить и использовать открытый огонь вблизи места, где находится опасный предмет.
Напомним, 11 марта в Кривом Роге нашли гранату у школы. Саперы обезвредили опасную находку на месте.
Также недавно в Харькове задержали пьяного водителя, у которого в руке была граната. Он угрожал полицейским ее взорвать. Водителя передали соответствующим службам.
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