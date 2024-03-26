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В Киеве мужчина во время прогулки нашел гранату — детали от полиции

26 марта 2024 10:19
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В Киеве мужчина во время прогулки нашел гранату — детали от полиции
Взрывотехническая служба. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время прогулки в Святошинском районе Киева мужчина посреди улицы нашел гранату. На место приехали взрывотехники и обезвредили опасную находку.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева во вторник, 26 марта.

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Опасная находка в Киеве

Правоохранители рассказали, что недавно к ним поступило сообщение, что в Святошинском районе столицы мужчина нашел гранату прямо посреди улицы.

Патрульные сразу обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников, которые обезвредили опасный предмет.

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Найдена граната в Киеве. Фото: facebook/kyivpatrol

Что делать, когда обнаружили опасные предметы

В полиции напомнили, что во время опасных находок нужно соблюдать несколько правил:

  • категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету;
  • поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;
  • курить и использовать открытый огонь вблизи места, где находится опасный предмет.

Напомним, 11 марта в Кривом Роге нашли гранату у школы. Саперы обезвредили опасную находку на месте.

Также недавно в Харькове задержали пьяного водителя, у которого в руке была граната. Он угрожал полицейским ее взорвать. Водителя передали соответствующим службам.

Киев
полиция
граната
парки
боеприпасы

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