В Киеве мужчина во время прогулки нашел гранату — детали от полиции

Взрывотехническая служба. Фото: Нацполиция

Во время прогулки в Святошинском районе Киева мужчина посреди улицы нашел гранату. На место приехали взрывотехники и обезвредили опасную находку.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева во вторник, 26 марта.

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Опасная находка в Киеве

Правоохранители рассказали, что недавно к ним поступило сообщение, что в Святошинском районе столицы мужчина нашел гранату прямо посреди улицы.

Патрульные сразу обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников, которые обезвредили опасный предмет.

Найдена граната в Киеве. Фото: facebook/kyivpatrol

Что делать, когда обнаружили опасные предметы

В полиции напомнили, что во время опасных находок нужно соблюдать несколько правил:

категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету;

поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;

курить и использовать открытый огонь вблизи места, где находится опасный предмет.

Напомним, 11 марта в Кривом Роге нашли гранату у школы. Саперы обезвредили опасную находку на месте.

Также недавно в Харькове задержали пьяного водителя, у которого в руке была граната. Он угрожал полицейским ее взорвать. Водителя передали соответствующим службам.