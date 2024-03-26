У Києві чоловік під час прогулянки знайшов гранату — деталі від поліції
Під час прогулянки у Святошинському районі Києва чоловік посеред вулиці знайшов гранату. На місце приїхали вибухотехніки та знешкодили небезпечну знахідку.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у вівторок, 26 березня.
Небезпечна знахідка у Києві
Правоохоронці розповіли, що нещодавно до них поступило повідомлення, що у Святошинському районі столиці чоловік знайшов гранату просто посеред вулиці.
Патрульні одразу ж забезпечили охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехніків, які знешкодили небезпечний предмет.
Що робити, коли виявили небезпечні предмети
У поліції нагадали, що під час небезпечних знахідок потрібно дотримуватись декілька правил:
- категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;
- підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
- курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться небезпечний предмет.
Нагадаємо, 11 березня у Кривому Розі знайшли гранату біля школи. Сапери знешкодили небезпечну знахідку на місці.
Також нещодавно у Харкові затримали п'яного водія, в якого в руці була граната. Він погрожував поліцейським її підірвати. Водія передали відповідним службам.
Читайте Новини.LIVE!