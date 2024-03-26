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У Києві чоловік під час прогулянки знайшов гранату — деталі від поліції

26 березня 2024 10:19
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У Києві чоловік під час прогулянки знайшов гранату — деталі від поліції
Вибухотехнічна служба. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час прогулянки у Святошинському районі Києва чоловік посеред вулиці знайшов гранату. На місце приїхали вибухотехніки та знешкодили небезпечну знахідку.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у вівторок, 26 березня. 

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Правоохоронці розповіли, що нещодавно до них поступило повідомлення, що у Святошинському районі столиці чоловік знайшов гранату просто посеред вулиці.

Патрульні одразу ж забезпечили охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехніків, які знешкодили небезпечний предмет. 

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Знайдена граната у Києві. Фото: facebook/kyivpatrol

Що робити, коли виявили небезпечні предмети

У поліції нагадали, що під час небезпечних знахідок потрібно дотримуватись декілька правил:

  • категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;
  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться небезпечний предмет.

Нагадаємо, 11 березня у Кривому Розі знайшли гранату біля школи. Сапери знешкодили небезпечну знахідку на місці. 

Також нещодавно у Харкові затримали п'яного водія, в якого в руці була граната. Він погрожував поліцейським її підірвати. Водія передали відповідним службам. 

Київ
поліція
граната
парки
боєприпаси

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