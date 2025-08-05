Подрыв квартиры в Киеве - ранен полицейский - что известно

В Киеве мужчина взорвал квартиру — ранен полицейский
В Киеве подозреваемый в совершении преступления взорвал квартиру и ранил полицейского. Инцидент произошел в Дарницком районе.
Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресслужба Нацполиции.
Взрыв квартиры в Киеве — что известно
"Подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский", — говорится в сообщении.
Пострадал также злоумышленник.
Раненому правоохранителю оказывается необходимая помощь. Фигурант задержан на месте происшествия.
Напомним, 4 августа мощный взрыв прогремел в одном из отелей Львова. Предварительно известно, что это сдетонировала батарея электроскутера, после чего вспыхнул пожар.
До этого, на Львовщине мужчина стрелял по колесам авто. Пьяный фигурант устроил конфликт с водителем грузовика MAN.
В разгар ссоры мужчина вернулся в дом, где взял охотничье ружье и выстрелил дважды по колесам грузовика. В результате рикошета одна из пуль травмировала ему ногу.
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