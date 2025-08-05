Подрыв квартиры в Киеве - ранен полицейский - что известно

Полиция у дома, где произошел взрыв. Фото: Нацполиция

В Киеве подозреваемый в совершении преступления взорвал квартиру и ранил полицейского. Инцидент произошел в Дарницком районе.

Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресслужба Нацполиции.

Реклама

Читайте также:

Взрыв квартиры в Киеве — что известно

"Подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский", — говорится в сообщении.

Раненый полицейский. Фото: Нацполиция

Пострадал также злоумышленник.

Раненому правоохранителю оказывается необходимая помощь. Фигурант задержан на месте происшествия.

Дом, где произошел взрыв. Фото: Нацполиция

Напомним, 4 августа мощный взрыв прогремел в одном из отелей Львова. Предварительно известно, что это сдетонировала батарея электроскутера, после чего вспыхнул пожар.

До этого, на Львовщине мужчина стрелял по колесам авто. Пьяный фигурант устроил конфликт с водителем грузовика MAN.

В разгар ссоры мужчина вернулся в дом, где взял охотничье ружье и выстрелил дважды по колесам грузовика. В результате рикошета одна из пуль травмировала ему ногу.